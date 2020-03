María José, conocida actriz e intérprete mexicana, compartió en Instagram una foto al lado de Gloria Trevi en el marco del Día Internacional de la Mujer. En la imagen, ambas llevan puesto un polo morado en apoyo al paro nacional llevado a cabo en México el 8 de marzo.

“Con mi adorada Gloria Trevi, una mujer que alza la voz por la causa de todas ‪¡#TodasLasMujeres cantemos fuerte que sí se puede!‬”, se lee en el texto de la publicación. Sin embargo, la reacción de los seguidores fue adversa.

Los seguidores de María José se mostraron desconcertados ante la presencia de Trevi en la foto.

Como se recuerda, a finales de los noventa, las autoridades señalaron a la artista por pertenecer a una banda criminal junto a su exproductor Sergio Andrade. Este último reclutaba mujeres jóvenes con la promesa de llevarlas a la fama, para luego secuestrarlas y ultrajarlas sexualmente.

Por ello, ante la fotografía de ‘La Trevi’ levantando el puño y utilizando un atuendo simbólico de la lucha feminista, varios usuarios de Instagram no tardaron en recordarle su pasado ensombrecido por problemas con la justicia.

Gloria Trevi es una célebre cantante y compositora mexicana. (Foto: Instagram)

“Me encanta Gloria Trevi, pero es verdad que no le queda este papel de sumarse e indignarse por las mujeres cuando ella hizo lo que hizo”, “¿Gloria?, ¿neta?, creo que para la causa feminista hay mejores ejemplos. Gloria tiene un estigma que no se va a quitar”, “Vergüenza que Gloria Trevi se atreva a apoyar el movimiento mientras ella violentó a muchas chicas años atrás, privándolas de su libertad, ¿y dónde está la hija que tenía? Los daños que Gloria hizo no deberían ser perdonados”, fueron algunas respuestas de usuarios que mostraron su rechazo a la fotografía.

Lo cierto es que las apariciones públicas de Gloria Trevi siempre parecen vulnerables ante el juicio del público. Hace poco fue duramente criticada luego de desfilar en el Fashion Week de Nueva York. En aquel momento, los espectadores increparon su destreza sobre el escenario de modelaje.