Xoana González pide no ver películas de terror para evitar pánico por coronavirus

La modelo Xoana González viajó recientemente a Argentina debido al estado de salud de su abuela. “Tuve que visitar a mi familia porque mi abuela se va a operar de los ojos”, mencionó.

Además, brindo unas recomendaciones para enfrentar la pandemia de coronavirus. “Hay que tomarlo con calma, lavarnos las manos, usar el acohol en gel y todo lo que se debe tener en cuenta. Tampoco debemos caer en la psicopatía”, declaró.

Al mismo tiempo recomendó no ver películas para no generar pánico. “Cometí el error de ver muchas películas en Netflix, de tipo zombies, no lo hagan gente, no lo hagan. Hay una película que se llama Virus, que trata de psicopatía, no lo hagan”, precisó.

La modelo también contó su experiencia aeropuertos de otros países.“Tanto en Argentina como en Chile, en el aeropuerto te rocían con un desinfectante y a los que vienen de Europa los separan y no los dejan entrar directamente”, contó.

Xoana

Y comparó la situación con el aeropuerto de nuestro país. “En cambio aquí en Perú cuando baje ni me preguntaron de donde venía; podría venir incluso de Italia y podía contagiar a todo el mundo”.

También narró como fue su estadía en su país debido a la pandemia y aseguró que se deben seguir las medidas necesarias.

“De hecho, en Argentina ni si quiera puedes ir al banco, entran de diez personas al supermercado, está colapsado; sin embargo, ninguna medida es extrema cuando se trata de una pandemia”, confesó.