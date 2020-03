Thalía hace un llamado a la calma por coronavirus: “Conectemos con la fuente del amor”

La cantante mexicana Thalía pidió calma a sus seguidores a través de un video compartido en su cuenta de Instagram. Tras la histeria colectiva por la declaración de pandemia del coronavirus, la celebridad dio dejar un esperanzador mensaje.

A través de un video, la intérprete de "No me acuerdo" dijo que si tienen niños en casa, es preferible no crear un alarmismo y angustia.

"Estos son tiempos para estar tranquilos, dentro del caos, de buscar la paz, la estabilidad, el amor y la fe. Sí, lo que está pasando es real, pero tenemos la responsabilidad de mantener la calma y la paz, especialmente si tenemos hijitos en casa", inició así su discurso la cantante.

“Tenemos que llevar esto con sabiduría y con una fuerza interna. Muchas veces estas cosas pasan para dar ese despertar emocional y espiritual que se necesita en la humanidad”, agregó Thalía.

Así también, tranquilizó la alerta del COVID-19 al explicar que este tipo de pandemia ha sucedido a lo largo de la historia, y que la humanidad ha podido vencer.

"Solo es un recordatorio, que a lo largo de la historia de este planeta han traído la conciencia en la humanidad. Por alguna razón nos ha tocado vivirlo, por eso hay que estar conectados a la fuente del amor, la sabiduría, la bendición y la salud. A tu dios", sostuvo la mexicana.

“Cuiden su entorno, lávense bien sus manos, no se toquen su carita. Hagan ejercicio, coman saludable, tomen su agüita y cuídense [...] Voy a crear un calendario: Qué hacer con los pequeños retoños cuando estamos en cuarentena”, agregó.