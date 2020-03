El cantante Salim Vera se comunicó vía telefónica con el programa Magaly TV, la firme tras la polémica que surgió a partir de una publicación en la que arremetía contra el presidente Martín Vizcarra.

¿Qué fue lo que sucedió? En uno de sus últimos posts, el vocalista de Libido insultó al mandatario peruano por cancelar todos los eventos que involucren a más de 300 personas con el fin de prevenir el contagio de coronavirus.

PUEDES VER Salim Vera insulta a presidente Vizcarra por cancelar conciertos y lo culpa de quedarse sin trabajo

"Gracias Vizcarra y gracias SARS-CoV-2 por dejarme sin trabajo en los siguientes meses. “Conch…..”, fue el polémico mensaje que dejó el intérprete en su cuenta de Facebook.

Luego de la controversia que ocasionó esta publicación, Salim Vera salió al frente para asegurar que solamente estaba bromeando. “Ah, vamos, pero es un sarcasmo, un poquito de burla”, señaló en Magaly TV, la firme.

Asimismo, se mostró preocupado por la situación que se vive a nivel mundial debido a la pandemia originada por el COVID-19. "El tema delicado del coronavirus es de que toda la gente se enferme, yo no he hecho nada en contra de nadie”, manifestó.

PUEDES VER Salim Vera y su réplica contra Leslie Shaw luego de las burlas por no participar en Lima 2019

Como se recuerda, Salim Vera fue blanco de duras críticas por insultar al presidente Martín Vizcarra en Facebook, por lo que más tarde decidió eliminar su publicación. Sin embargo, los cibernautas capturaron el pantallazo de lo dicho por el cantante y lo compartieron por medio de las diferentes redes sociales.

Salim Vera responde tras burla de Leslie Shaw

En una entrevista, Salim Vera se refirió a las declaraciones que hizo Leslie Shaw burlándose de él por no ser invitado a participar en el show de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“No entiendo por qué dijo eso, yo no dije nombre, pero ojalá me llamen en cinco años (para cantar en los Juegos Panamericanos), no tengo ningún problema”, comentó el cantante.