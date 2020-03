Ninel Conde, cantante y actriz mexicana, se mostró alarmada por la expansión del COVID-19. A través de su cuenta de Instagram, compartió fotos y videos exhibiendo sus modos de prevención ante la pandemia.

“Tomando precauciones, pero confiando en quien creemos. Allá vamos Tijuana”, escribió la artista, quien se encuentra realizando un viaje a la ciudad del noroeste mexicano. En las imágenes aparece utilizando una mascarilla, práctica conocida por ser uno de los principales métodos para evitar el contagio del coronavirus.

Ninel Conde se mostró usando una mascarilla en sus historias de Instagram.

Los casos de infección por el virus siguen aumentando en México, por ello, el Gobierno de aquel país se encuentra incrementando medidas de contención para enfrentar la crisis sanitaria que enfrenta el mundo.

De esa manera, el gesto de Ninel Conde se revela como un mensaje necesario para promover la prevención entre la población mexicana. La cantante se ha mostrado siempre, además, como una figura que derrocha fortaleza y seguridad.

Pese a todo, recientemente la artista mexicana se mostró vulnerable ante el público. Durante una charla de motivación en Miami, confesó que había sido “manipulada” en una relación sentimental. Asimismo, aprovechó la ocasión para advertir que uno no debe vincularse con lo que denomina “personas tóxicas".

“La persona tóxica siempre se está quejando, no te deja avanzar, te va a culpar de las cosas que sucedan malas, nunca va a reconocer algo positivo en ti, siempre va a haber una situación de tensión alrededor. Incluso, es una persona manipuladora, narcisista; es alguien que no vas a tener frutos positivos y no vas avanzar al lado de esa persona”, dijo en ese momento.