Siempre con su estilo deslenguado, Jonathan Maicelo habló sobre la actual pandemia de coronavirus que azota a buena parte del mundo y que en nuestro país ha generado una histeria colectiva ante el creciente número de casos registrados.

El boxeador se mostró sorprendido por la reacción de muchos peruanos que tras el aumento de casos de coronavirus en nuestro país han dejado vacíos muchos supermercados y centros de abasto en distintas ciudades.

“Hay mucha ignorancia. La información que se da en nuestro país es errónea. Yo estoy pendiente de la información que sale en Estados Unidos, porque allá llegó el virus antes y veo que ellos están más preparados que nosotros”, precisó.

Tras esto, Jonathan Maicelo mostró su fastidio por aquellos peruanos que toman a la broma la crisis causada por el coronavirus, la cual, hasta el momento, presenta 28 casos confirmados en el Perú.

“Nosotros lo estamos tomando al chiste, a la broma [...] Lo que se necesita ahora es que la gente evite ir a lugares públicos, que todos nos lavemos las manos y que las personas mantengan su distancia. Ya no se saluda con beso, yo saludo con el puño, por ejemplo”.

Seguidamente, Maicelo reveló que, de momento, está enfocado en su restaurante, el Maicelo Restobar, marca con la cual aspira llegar a los Estados Unidos, específicamente a New Jersey; pero también habló sobre la posibilidad de retornar al boxeo profesional.

“Me encantaría volver al box, pero he tenido problemas para seguir adelante en el deporte, y no por ser malo, sino a temas legales, cuando resuelva esos problemas volveré. Sé que la gente me espera porque me quiere, no soy un ángel, he cometido errores, pero soy una buena persona”, indicó.

Finalmente, Jonathan Maicelo confesó que no le afectan las críticas: “Soy conchudo. No me importa lo que digan los demás. Yo vivo de mi trabajo y no de la gente. Me gusta ser siempre honesto, la verdad por delante, aunque eso me cause enemistades. Así soy yo y así me voy a morir”.