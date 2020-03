Jely Reátegui sobre compras excesivas de PH: “Voy a buscarte y me voy a limpiar con tu sábana”

La artista Jely Reátegui también se unió a la lista de figuras públicas que han manifestado su opinión acerca del coronavirus, ya que mediante su cuenta de Instagram realizó un hilarante mensaje.

La peruana enfatizó las medidas que todas las personas tienen que considerar. “Pasa más tiempo en tu casa. Si sales que sea sólo por lo necesario. Evita lugares con mucha gente. Toma tu agüita caliente. Estornudar en el codo”, escribió en su red social.

Asimismo, hizo un llamado de reflexión a todos los ciudadanos debido al desabastecimiento que se ha generado en los supermercados. “Deja de besuquear a todo el mundo. Aprovecha para fortalecer hábitos de limpieza, de comunidad y no te lleves todo el papel higiénico, porque si voy a comprar y no encuentro nada, voy a buscarte a tu casa y me voy a limpiar con tu sábana porque con tu papel higiénico voy a hacer hermosas esculturas de bricolage. La vida es un bricolage”, exclamó la actriz.

Jely Reátegui lanza mensaje en Instagram

Ante esta publicación, muchos de sus seguidores no han dudado en respaldarla, pues aseguran que Jely Reátegui tiene toda la razón en lo que ha manifestado.

“¡Jely te amo! Soy tu fans”, “Este mensaje me transmite mucha paz”, “Siempre es un placer leerte y cantar tus post”, “Gran dato, ya saben cuiden sus sábanas”, “Buenísimo el mensaje”, “Muy bien dicho” y “El mejor mensaje que he leído”, son algunos de los comentarios que han realizado muchos de sus fanáticos.

Jely Reátegui recibo el apoyo de sus seguidores en Instagram

De esta manera, la intérprete de “Soltera codiciada” manifestó su incomodidad hacia los consumidores que vienen realizando sus excesivas compras.