Imitador de Yo Soy compara experiencias en aeropuertos de Perú y Chile por alerta de coronavirus

Harold Gamarra se ha hecho conocido en el Perú por ser el imitador de Chayanne y Emmanuel en Yo Soy. Sus buenas actuaciones le han valido el respaldo de un amplio público. El artista no ha sido ajeno a la crisis surgida por el coronavirus y ha comparado las medidas que se toman tanto en el Perú como en Chile.

Relató que estuvo en Santiago de Chile hasta el pasado 12 de marzo. Harold Gamarra también detalló que fue cuando iba rumbo al vecino país del sur que le dieron un formato impreso en el avión.

Los casos de coronavirus en el Perú siguen en aumento.

“Al llegar nos dan un papel, que es una declaración jurada sobre si tienes síntomas (del coronavirus) y entre otros datos que te piden para residir en Chile. Esto es un formato para prevenir enfermedades como el coronavirus”, expresó el exparticipante de Yo Soy.

Asimismo, narró los controles de seguridad al bajar del avión e ingresar al aeropuerto de la capital chilena.

El gobierno de Martín Vizcarra tomó medidas extraordinarias para asumir el brote de coronavirus en el Perú.

“Al llegar al aeropuerto, bajamos y lo primero que nos encontramos fueron mesas con 10 profesionales de la salud, en los cuales teníamos que entregarles estas hojas, nos hacían bajar las mascarillas, nos hacían preguntas y nos daban recomendaciones de cómo enfrentar las medidas de prevención”, dijo.

Y prosigue: “Una vez que te veían bien, te daban un check de autorización. Recién con esto puedes pasar a migraciones. Saliendo de migraciones hay otra fila que, con un termómetro, te dicen pase o lo aislamos”.

Harold Gamarra se hizo conocido por participar en Yo Soy.

Luego de esto, Harold Gamarra, imitador de Yo Soy, contó su experiencia al llegar al aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“El personal de la aerolínea me da un formulario similar, pero más básico. Lo lleno, llego, paso por migraciones y pregunto a la persona ‘¿dónde dejo este papel?’, me dice ‘no sé, más adelante’. Más adelante no había quien recogiera el papel para personas que llegamos del extranjero”, explicó.

Antes de terminar su relato, Harold Gamarra hace una última reflexión.

PUEDES VER Génesis Tapia luce su embarazo en Argentina en medio de restricciones por coronavirus

“Me fui del país cuando era 22 casos (de coronavirus), ahora son 29. Cuando salía del aeropuerto, los que viajaron conmigo no se preocuparon de entregar este papel, salían rápido. Vivimos con prisa. Nos quejamos mucho de que el gobierno no hace muchas cosas, pero ¿nosotros que hacemos? así está el Perú ahora”, sentenció.