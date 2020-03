El coronavirus continúa causando zozobra en todo el mundo y algunos artistas han optado por compartir mensajes y reflexiones sobre la pandemia, además de sus experiencias de cómo vienen enfrentando las medidas de seguridad que toman las autoridades de distintos países. El actor Eugenio Derbez no fue ajeno a la expansión del COVID-19 y utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar algunos alcances sobre la situación en Los Ángeles, California, ciudad donde reside actualmente.

Fiel a su estilo, Eugenio Derbez compartió, a través de una serie de videos en Instagram stories, sus últimas experiencias en torno a las ordenanzas de las autoridades angelinas. “Oigan está extraño eso, estoy aquí en Los Ángeles y las últimas 48 horas han sido como una película de ciencia ficción”, señaló.

“O sea todo empezó como algo lejano y de repente, la bola de nieve empezó a crecer de forma impresionante, ahorita me tuve que regresar a mi casa, porque ya está aquí todo cerrado”, se oye decir a Derbez.

Foto captura: Eugenio Derbez Instagram

Asimismo, el intérprete de Ludovico Peluche se mostró muy sorprendido de la paralización que percibía camino a su domicilio, pues indicóó que lugares e industrias que nunca pensó ver sin atención, ahora permanecen desoladas. “Ya cerraron todas las producciones aquí en Estados Unidos, toda la industria de Hollywood paró de filmar”, acotó.

Foto captura: Eugenio Derbez Instagram

Del mismo modo, resaltó que los concurridos parques temáticos y los eventos deportivos también han sido cancelados y cerrados para evitar la propagación del coronavirus. “No hay partidos de basketball de la NBA, no hay conciertos, no hay nada y Disneyland que nunca cierra ya cerró, todas las oficinas tienen a su personal trabajando desde sus casas”. puntualizó el actor azteca.

Eugenio Derbez bromea sobre las compras de pánico por coronavirus. (Foto: Instagram)

Incluso, Eugenio Derbez bromeó sobre su país natal y lanzó comentarios sarcásticos acerca del orden y políticas públicas de México. “¡Ya me quiero ir a México porque allá todo está bien, en México no pasa nada. O sea toda la gente de Italia, de China, todo el mundo se quiere ir a México porque está tranquila la cosa, en México no está pasando nada”, exclamó.

En un último clip, el padre de Aislinn Derbez acudió a un supermercado para realizar sus compras, pero se dio con la sorpresa de que los anaqueles de papel higiénico estaban vacíos. “O sea el papel del baño está agotado, qué pe*o. Comida hay, hay de todo pero el papel del baño está agotado ¡Qué cag*ado! O sea la gente se preocupa más por limpiarse que por comer”, reflexionó.