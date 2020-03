En el último avance del programa Estas en todas, conducido por el popular ‘Choca’ Mandros y Sheyla Rojas, la polémica Isabel Acevedo brindó unas fuertes revelaciones sobre su relación con Christian Dominguez.

En el video publicado por el canal de América Televisión, la bailarina confiesa cómo surgió su relación con el cantante de cumbia en medio de especulaciones de infidelidad.

“Sí pues, la fregué”, confesó la ahora chica reality cuando ‘Choca’ le recordó que Christian Domínguez aún se encontraba en proceso de terminar su relación con la presentadora de televisión Karla Tarazona.

“Pero sí sabías que el otro estaba todavía terminando y con quién todavía”, mencionó el famoso Choca a Isabel.

También aprovechó para recordarle a la bailarina que en esa época su relación con el cumbiambero generó mucha polémica en la farándula local. “Eras titular en todos los diarios”, mencionó el conductor del programa.

PUEDES VER Karla Tarazona tilda de ‘sinvergüenza’ a Isabel Acevedo y le prohíbe hablar de su hijo

Como se recuerda, en anteriores oportunidades, el cantante de cumbia Christian Domínguez le pidió en reiteradas ocasiones a Isabel Acevedo que evite referirse a él o a su familia por respeto a su actual enamorada, Pamela Franco.

“No existe, no opino, ese tema no lo hablo. Ya por caballero no lo hablo, ni cuando terminé lo hablé” expresó el artista.

Por su parte, Isabel Acevedo desmintió el rumor que generó Christian Domínguez cuando él declaró que lo hizo elegir entre su relación o sus hijos.

“Fue el peor error que pudo cometer y recuerden que yo soy su papá y también tiene una mamá, y su mamá no tiene pelos en la lengua", comentó el cantante.