Christian Domínguez bromea con su soltería en video de Tik Tok y Pamela Franco lo descubre [VIDEO]

El cumbiambero Christian Domínguez fue captado por su pareja Pamela Franco en una divertida situación y la bailarina no dudó en darle una lección.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el líder de La Gran Orquesta Internacional publicó un video de él bailando en el gimnasio con unos sensuales pasos. El problema fue que lo hacía la ritmo de una conocida canción para solteros, el tema era “Soy soltero” de El Dipy”.

“Ay, que lindo es ser soltero. Como me gusta vivir todo el día al pedo. No trabajo y no estudio porque no quiero", se aprecia como parte de la letra del sencillo que entonaba Christian Domínguez.

Sin embargo, Pamela Franco no pasó desapercibido este hecho y se apareció detrás del cantante para darle su merecida lección. La bailarina no dudó en “golpear” a su enamorado, al punto de que el celular terminara en el piso. Sin embargo, todo se trataba de una broma de la pareja.

“Una bromita mi amor Pamela Franco, tú sabes que amo estar contigo, solo que la canción estaba buena y provocó, amor bonito”, escribió como descripción del post el cantante.

Por su parte, la integrante de Alma Bella también publicó el video en su cuenta de Instagram y escribió “Eso te pasa por chistosito mi amorcito, Christian Domínguez”. A lo que su novio le comentó "es que no me tienes paciencia, era una bromita, mi amor, te amooooo. "