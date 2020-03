La cantante cubana, Camila Cabello, se dirigió a sus fieles fanáticos por medio de sus redes sociales para enviar un conmovedor mensaje de apoyo a quienes han contraído el coronavirus y luchan por superar la enfermedad.

El COVID-19 se ha convertido en uno de los mayores temores de muchas personas debido al nivel de fuerza con el que ataca y su rapidez de propagación.

PUEDES VER Katty García confiesa por qué empezó una relación heterosexual [VIDEO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Camila Cabello compartió con sus 48.2 millones de seguidores sus alentadoras palabras.

“Estamos en un momento aterrador para los humanos. Estoy respirando profundamente y pensando en todos nosotros. Cuidemos unos de otros y superaremos esto juntos”, se lee en el post.

El mensaje de la también modelo, superó las 963 mil reacciones y obtuvo más de 4 mil comentarios, algunos mostraron su preocupación por la pandemia del coronavirus, pero otros agradecieron el tierno mensaje, ya que los inspira a seguirse cuidando.

Camila Cabello: sobre su concierto ‘Romance Tour’

Respecto al Romance Tour, Camila Cabello no ha anunciado si cancelará o pospondrá sus presentaciones para prevenir la propagación del coronavirus entre sus fans.

Según el evento, comenzará el 26 de mayo de 2020 en la ciudad de Oslo, Noruega y terminará el 26 de septiembre de 2020 en Miami, ofreciendo hasta ahora, un total de 46 conciertos en Europa y América del Norte. Cabe resaltar que esta es la segunda gira de la cantante.

¿Quién es Camila Cabello?

Su verdadero nombre es Karla Camila Cabello Estrabao, nacida en Cuba en 1997. Es cantante y compositora cubano-estadounidense. Conocida por haber formado parte del grupo femenino Fifth Harmony.

PUEDES VER Giovanna Valcárcel se pronuncia sobre polémica generada por el caramelo de limón

Después de pertenecer a un grupo musical, en el 2015, lanzó un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado “I Know What You Did Last Summer”.

En 2017, lanzó el sencillo titulado “Havana”, siendo este la canción principal de su álbum debut Camila. El mismo logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, y en varios países incluyendo Canadá, Australia y el Reino Unido.