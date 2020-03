La rapera Belcalis Marlenis Almanzar, mejor conocida como Cardi B, se encuentra muy alarmada por el rápido avance del coronavirus, pandemia que hasta el momento deja un aproximado de 140 000 casos de contagio en más de 140 países del mundo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Bodak Yellow”, compartió un video muy a su desenfadado estilo, en el que expresó su temor.

“Ya sigues jugando y yo estoy muerta de miedo mier... Me estoy abasteciendo de comida”, escribió Cardi B en su red social, como leyenda de un video en que que reflexiona sobre el COVID-19. “Déjenme decirles algo hijos de pu..., no sé de qué se trata ni qué le pasa a ese tal coronavirus. No entiendo cómo esa mier... estaba en un lugar aislado en Wuhan, China, y de la nada el virus se fue a un tour por todo el maldito mundo”, se oye decir a la artista.

“Y otra cosa, no les voy a mentir. Estoy un poco asustada ¿Saben? Esta mier... me está empezando a provocar pánico y muchos de ustedes se están burlando haciendo bromas sobre eso, como yo también lo estaba haciendo. Pero si esa mier... está allá y tú creyendo que eres inmune a los virus pues adivina qué. No lo eres pe...”, agregó la rapera bastante exaltada.

Cardi B piensa viajar a la Antártida por temor al coronavirus. Foto: Instagram

De este modo, Cardi B alerta a todos sus fans y expone las medidas que piensa tomar para poner a su familia a buen recaudo y salvaguardar su salud, además, confesó que tiene pensado viajar junto a sus seres queridos a la Antártida, si la situación empeora.

“La mayoría de cosas que compras provienen de China. Así que si te preguntas por qué no llegaron los paquetes de cosméticos o de ropa que compraste, bueno adivina qué ¡Coronavirus, coronavirus!”, añadió la cantante de origen dominicano.