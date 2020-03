Anahí de Cárdenas responde a usuaria que la acusó de querer 'llamar la atención’ con su cáncer de mama

Desde que le diagnosticaron cáncer de mama, Anahí de Cárdenas se ha dedicado a narrar todas las experiencias buenas y malas que atraviesa en esta dura etapa de su vida. Sin embargo, y aunque parezca difícil de creer, hay personas que no están de acuerdo con esto, pero la actriz no se quedó callada enviando una fuerte respuesta a sus detractores.

Y es que en Instagram, Anahí de Cárdenas recibió un extenso mensaje de una cuenta llamada makeup_msd quien le pidió no solo que deje de subir fotos con aparatos que usa a causa de su tratamiento contra el cáncer, sino también de su rostro fatigado por el cansancio tras las quimioterapias.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas exige solidaridad ante compras excesivas por coronavirus [FOTOS]

Anahí de Cárdenas usa las redes sociales para sobrellevar mejor su tratamiento contra el cáncer de mama.

“Buscas llenar tu necesidad de atención con el victimismo (sic) que estas pueden causar. No está bien, en serio. No es necesario ¿Por qué no piensas un momento en toda esa gente que no tiene la posibilidad de realizar un tratamiento, en lugar de estar, minuto a minuto, contando el tuyo?”, decía este extraño mensaje en Instagram.

Esta persona aseguró que no sigue en redes sociales a la actriz, pero le hizo un pedido: “Please, deja el show”.

Mensaje de usuaria en Instagram a Anahí de Cárdenas.

En otro extracto, la misma persona en Instagram insiste en que Anahí de Cárdenas quiere llamar la atención: “Ya deja de llamar la atención a costa de tu enfermedad… Habla de tus proyectos y todo de manera que no tengas que recalcar tu enfermedad siempre. Vibras, Anahí”.

La respuesta de Anahí de Cárdenas no se hizo esperar. Hizo un ‘pantallazo’ de estos mensajes para publicarlo en sus historias de Instagram y, seguidamente, dio una contundente repuesta a esta desatinada persona.

Mensaje de usuaria en Instagram a Anahí de Cárdenas.

“Yo hablo de mi enfermedad porque para mí es una forma de terapia. Hablo de mi enfermedad porque estoy intentando concientizar sobre la prevención. Hablo de mi enfermedad porque quiero desestigmatizar el cáncer. Hablo de mi enfermedad porque es importante para mí. Si no te gusta, princesa, ya sabes qué puedes hacer. Un abrazo y que estés siempre muy bien”, se lee en el texto que la actriz dedicó a la usuaria.

Respuesta de Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas y su lucha contra el cáncer

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas viene librando una dura batalla contra el cáncer de mama que la aqueja hace tres meses. Desde entonces, la reconocida actriz se ha dedicado a dar compartir con sus seguidores en redes sociales todo el proceso de su enfermedad y generar conciencia sobre dicho mal.

En este proceso, Anahí de Cárdenas se ha sometido a tratamientos con quimioterapia que han tenido diversos resultados en su organismo. Recientemente, confesó que su doctor le dijo que tendría 12 quimios de baja intensidad en lugar de cuatro que eran bastante fuertes para su metabolismo.