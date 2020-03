Pedro Moral lanza indirecta a Sheyla Rojas: “Me enseñó que el amor no se compra”

Pedro Moral vuelve a causar polémica en Instagram. En esta ocasión, la expareja de Sheyla Rojas dedicó un mensaje a su actual novia por el día de su cumpleaños; sin embargo, allí lanzó una fuerte indirecta a la conductora de televisión.

En 2019, la presentadora de Estás en todas y el empresario protagonizaron un escándalo amoroso. Anunciaron el fin de su relación a pocos días de haber decidido contraer matrimonio.

Sin embargo, Pedro Moral tenía mucho que contar. Según su versión, la ex chica reality era un mujer interesada que no supo valorar los detalles de amor que él le daba. Esto provocó una ola de críticas contra Sheyla Rojas.

A través de Instagram, el empresario aseguró que ha encontrado el verdadero amor en Fabiola Garavito, pues ella le ha enseñado que el amor no tiene relación con el dinero.

“Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el cumpleaños de la chica más linda. Mi chica, la mujer que cambió mi vida, la que me enseñó que el amor no se compra, que lo pequeño puede convertirse en grande y que todo lo que se hace con amor es absolutamente maravilloso. ¡Feliz día, mi amor! ¡Eres mi compañera de aventuras, este el primer cumpleaños de muchos juntos! Te amo”, se lee en el mensaje.