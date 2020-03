El canal estrenará este mes Todxs Nosotrxs, una producción en la que veremos las distintas “realidades” de la comunidad LGTBQ+ a través de la vida de sus tres protagonistas. La serie de HBO cuenta con actores trans o de género no binario, tendrá ocho episodios que serán transmitidos desde el 22 de marzo.

La serie inicia con la mudanza de Rafa(Clara Gallo), joven de 18 años, pansexual y de género no binario, que decide dejar a su familia para ir a la casa de su primo gay Vini (Kelner Macêdo), en São Paulo. Vini ya comparte el espacio con su mejor amiga, Maia (Julianna Gerais), y ambos se sorprenden al descubrir que Rafa se identifica con el pronombre neutro y no con el género femenino o masculino. A su llegada, Rafa explica que es prime -y no prima- de Vini.

“Desde el inicio de la producción de ‘Todxs Nosotrxs’, teníamos un objetivo muy claro de tratar la serie con delicadeza y veracidad para que sea realmente inclusiva, tanto en su diálogo como en nuestras acciones”, explica Roberto Rios, Vicepresidente Corporativo de Producciones Originales de HBO Latin America. “Nos motivó el deseo de contar una historia que aborda temas importantes y, al mismo tiempo, da visibilidad y reconoce a las diversas personas que forman parte de nuestra sociedad”.