Pedro Suárez-Vértiz agradece a Paco Bazán por homenaje en ATV

Paco Bazán se emocionó al oír un tema de Pedro Suárez-Vértiz, “Lo olvidé”. Al concluir la canción, el conductor recordó la muerte inesperada de su padre.

Además, la figura añoró el momento en el que el intérprete peruano le dedicó unas líneas reconfortantes a través de redes sociales, en donde hizo un parangón del conductor con Christian Meier y Raúl Romero.

“Ayer se han cumplido exactamente 6 meses. Al poco tiempo, llegó un post muy generoso de Pedro, en donde me comparaba con Raúl Romero y Christian Meier. Me hubiera gustado que mi viejo hubiera podido leer lo que Pedro habló de mí. Gracias, porque no sabes lo que me reconfortó, porque también fue un homenaje para mi padre”, expresó Paco Bazán.

Después de enterarse que la figura de ATV le dedicó el programa, Pedro Suárez-Vértiz le dedicó un mensaje en su cuenta de Facebook para agradecerle lo que hizo en la reciente emisión de Mi gente dice.

Pedro Suárez-Vértiz

“Querido Paco, ayer me hiciste sentir más presente que nunca con el hermoso y emocionante programa dedicado a mí. Eres el coronavirus del positivismo, porque tu alegría es demasiado contagiosa”, se aprecia en las primeras líneas.

“Me hace muchísimo bien verte a diario. Me metes en tu fantasía de que todo está bien y de que el Perú es perfecto. Gracias por la hermosa frase de tu camiseta. Gracias por sacar nuestras mentes a pasear un rato”, agregó.

Finalmente, el cantante peruano le recordó a Paco Bazán que nunca cambie su forma de ser.

“Paquito Bazán no cambies nunca, por favor. La gente te quiere mucho por tu negativa a ser negativo. Felicitaciones”, expresó Pedro Suárez-Vértiz.