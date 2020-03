Katty García habla de Karim Vidal: “Es una mujer muy mala, me hace la vida imposible”

La ex chica reality Katty García reveló cómo fue su romance con Karim Vidal, con quien sostuvo una relación sentimental de cuatro años, y ahora cuenta que ella no es la persona que aparenta.

La ‘Toñita del Rimac’ habló sobre las rencillas que se han generado a raíz de la separación con Vidal. “La demanda de la que ella habla sí la tuvimos y la corté porque tomó la decisión de no darle los derechos de mi hijo, porque yo soy la mamá”, dijo en la comunicación que tuvo con Magaly Medina.

Asimismo, la peruana explicó los momentos que viene pasando tras irse a vivir con su hijo, recalcando la personalidad de su expareja. "Muchas personas creen que ella es como la persona que se vendió, como una chica pobrecita que la lastiman, que sufre y llora, pero no es así. Ella es una mujer muy mala", expresó la exbailarina.

Katty García y Karim Vidal Foto: Instagram

De la misma manera, la ex integrante de Esto es guerra aseguró que Karim Vidal no ha visto a su hijo desde que decidió culminar su relación. “Yo a ella no la veo, ella no ve a mi hijo. Yo hago las cosas tranquilas por mi lado, porque ella desde el día que me fui de su casa me hace la vida imposible. Vivo con miedo de salir con mi hijo, no vivo como debería por culpa de ella”, manifestó la otrora competidora.

Por otro lado, Katty García aseguró que desea darle lo mejor a su primogénito. “Yo me fui a vivir mi vida con él porque quiero darle lo mejor a mi hijo. Posiblemente he vivido etapas y épocas muy malas. He cometido muchos errores y no quiero que mi hijo sufra por mis malas decisiones”, finalizó.

Recordemos que la peruana, desde que anunció el final de su relación con la americana, decidió rehacer su vida y darse una oportunidad con su nueva pareja, con quien comparte momentos junto a su hijo.