‘Disparó’ las alarmas. Leslie Shaw apareció con una mascarilla a través de Instagram en plena propagación del coronavirus. La cantante peruana se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez cuando se disponía a abordar su vuelo para abandonar el país.

La intérprete de género urbano iba a cantar junto con Mau y Ricky en el Festival de la Calle 8 en Miami; sin embargo, todo fue cancelado.

“Me voy Miami, Mau y Ricky me invitaron a cantar con ellos 'Faldita’, pero se canceló por el coronavirus. No les había dicho nada porque quería que sea sorpresa", expresó en un primer momento.

Pese a que se ha declarado al COVID-19 como una pandemia, ella decidió viajar a Estados Unidos. "Igual me voy para hacer unas cosas y no perder el pasaje”, declaró.

Leslie Shaw, cantante peruana.

Un usuario le preguntó a Leslie Shaw por qué usaba una mascarilla, debido a que los medios y especialistas en la temida enfermedad han informado que solo se usan el objeto las personas que están infectadas o padecen los síntomas graves.

La intérprete de ‘Bombón’ hizo un polémico comentario en referencia a los infectados de coronavirus, que en el Perú han aumentado a 22 casos, hasta el momento.

“Me pongo mascarilla porque siempre me agarro la boca y la nariz, por eso prefiero agarrar la mascarilla. Yo no estoy enferma, yo estoy muy sana porque yo no como animal muerto y mis defensas están muy bien, soy muy deportista”, expresó Leslie Shaw durante la transmisión en vivo en Instagram.

Por otro lado, recomendó a sus seguidores a cuidarse lavándose las manos y comiendo saludable.