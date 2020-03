Katty García se cansó de las especulaciones entorno a su vida sentimental. Después de que Karim Vidal indicara que la ‘Toñita del Rímac’ fue la culpable de su separación, la exbailarina rompió su silencio y aclaró por qué ahora tiene una relación heterosexual.

Desde que en 2017 quedó embarazada, la expareja del ‘Churrito’ Hinostroza y Karim gritaron a los cuatro vientos su felicidad. La pareja se mostraba muy enamorada con la llegada de su heredero, pero la historia cambió al transcurrir un poco más de un año.

Entre disputas legales y mensajes por redes sociales, la ‘Toñita del Rímac’ y Vidal dieron por finalizada su relación, porque según Karim, hubo un tercero en en su historia de amor, que es el vecino que vive a lado de su departamento en Boston, Massachusetts.

Ante el impacto mediático, Katty García decidió aclarar por qué eligió rehacer su vida amorosa a lado de un hombre.

“Yo me fui a vivir mi vida con él, porque quiero darle lo mejor a mi hijo. Posiblemente he vivido etapas y épocas muy malas. He cometido muchos errores, pero no quiero que mi hijo sufra por mis malas decisiones, no las quiero”, confesó la exbailarina.

PUEDES VER Katty García habría quedado embarazada de forma natural

En otro momento, la ‘Toñita del Rímac’ indicó que Karim Vidal no entendió el hecho de que ella la había dejado de querer.

“Cuando yo dije se acabó, se acabó. Hay personas que no pueden aceptar que algo se acabó, yo lo único que hice fue decir la verdad, ser sincera y decir ya no va más, no te amo, se acabó, me voy, eso fue lo que yo hice”, relató Katty García.