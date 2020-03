J Balvin se muestra indeciso sobre estreno de su álbum Colores, tras brote de coronavirus [VIDEO]

J Balvin es uno de los artistas que se ha mostrado más preocupado por la inesperada expansión del coronavirus. Luego de la cancelación de diversos eventos musicales y conciertos, el reguetonero se mostró inseguro en redes sociales sobre la fecha de estreno de su nueva producción.

El lanzamiento del álbum Colores estaba pactado para el 20 de marzo, sin embargo, por la situación que se vive actualmente debido al COVID-19, no está confirmado si se realizará el debut del disco.

El intérprete de “Morado” pidió el consejo de sus seguidores para poder tomar una decisión sobre la fecha del esperado evento. “Mi gente. ¿Paramos la salida del álbum o salimos a dar colores en este momento gris?”, escribió el colombiano.

“Con todo este caos que esta pasando con el coronavirus obviamente me estoy preguntando si sacamos el álbum Colores, o no. Si la gente está con la vibra para escuchar Colores, o no están para escuchar Colores. No sé. Qué opinan, qué dicen, cómo se sienten. ¿Ponemos el álbum, esperamos que pase todo esto o salimos con él?”, dice J Balvin en el clip de Instagram.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y la gran mayoría indicó que el cantante debería sorprender al mundo con su nuevo material discográfico y, de este modo, animar a muchas personas que se encuentran sumidos en la preocupación por el brote del coronavirus.

J Balvin.

“La música es alegría. Algo bueno entre las cosas no tan buenas”, “Sal con el álbum, el mundo lo necesita” y “Necesitamos llenar de colores estos días”, fueron algunas de las opiniones que se pueden leer en Instagram.