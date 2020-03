La cantante Gloria Gaynor acaba de sorprender a sus seguidores en redes, al publicar un video con su famoso tema I will survive en el que da recomendaciones básicas de higiene para combatir el coronavirus, Covid-19.

A ritmo de la canción, Gaynor comparte la indicación para el buen lavado de manos. En su cuenta de Tik Toke e Instagram, la intérprete compartió el video junto al hashtag “#IWillSurviveChallenge, mismo que de inmediato fue usado por los internautas. “Sólo toma 20 segundos para sobrevivir", escribió la famosa cantante que se grabó frente al espejo de su baño, mientras se lava las manos.

PUEDES VER Gisela baila a ritmo de Gaynor

“Do you think I’d crumble Did you think I’d lay down and die? Oh no, not I, I will survive Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive I’ve got all my life to live", se escucha en la letra de la canción que se traduce: ¿Crees que me desmoronaría? ¿Creías que me acostaría y moriría? Oh no, yo no, sobreviviré Oh, mientras sepa amar, sé que seguiré viva Tengo toda mi vida para vivir”.

La iniciativa de Gaynor ha sido tan bien recibida, que se ha convertido en un éxito al punto que muchos de sus seguidores en redes sociales realizaron otros videos inspirados en el suyo cantando I will survive, y, por supuesto, algunos de ellos han sido compartidos por la cantante en su cuenta de Instagram.