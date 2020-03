Frida Sofía y Alejandra Guzmán: todo sobre la polémica relación y distanciamiento entre madre e hija

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, cumple este 13 de marzo 28 años. Nacida en el seno de una familia ligada al mundo del espectáculo, la joven ha tenido que pasar por momentos bastante complicados en su vida. En esta nota revivimos la difícil historia que vivió con su madre.

Frida Sofía también es nieta de Silvia Pinal, la recordada conductora del programa Mujer, casos de la vida real. Entre Silvia, Alejandra y Frida, no siempre hubo armonía familiar, razón por la que esta familia ha protagonizado varias polémicas.

La vida de Frida Sofía

El inicio de toda esta historia se remonta a 1992, cuando la joven cantante Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma dieron vida a Frida. Luego de la separación de los padres en 1997, se generaron una serie de rumores sobre la disputa por la custodia de la menor.

Durante su infancia, Frida Sofía recibió clases de balet y música. Mientras la niña recibía las instrucciones, habría desarrollado una capacidad muy particular, pues, según explicó Alejandra Guzmán, ella podía cantar y tocar un instrumento sin mirar partituras.

Pablo Moctezuma

Juventud de Frida Sofía

Ya en su adolescencia, Frida tuvo que ser testigo de los problemas que enfrentaban sus padres. A sus 16 años, la joven tuvo que dejar la casa de su madre y mudarse con su padre tras ingerir alcohol y pastillas. Por aquel entonces, Alejandra Guzmán se encontraba en rehabilitación por drogas, según afirmó el medio Quién.

En la familia Moctezuma, Frida compartió momentos con la nueva esposa de su padre, Beatriz Pasquel y sus tres hijos: Emiliano, Natasha y Bibi. En sus redes sociales, Frida se ha mostrado muy feliz de tenerlos como familia. La pareja ha llegado a los 22 años de matrimonio.

Pero también hubo altibajos. A la edad de 20 años, Frida tuvo que enterarse de que su padre iría a prisión por fraude. El hombre dedicado a la promoción de eventos y los restaurantes pasó cuatro años en la cárcel, tiempo en que le hizo mucha falta a su hija, según contó ella misma posteriormente.

Por su parte, Beatriz Pasquel no solo ha dado muestras de solidaridad con Frida Sofía. La empresaria le ofreció su “apoyo incondicional” a la joven, luego de su incursión en el mundo de la música en la primera mitad del 2019.

Los altercados entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Por otro lado, en noviembre del año pasado, mientras participó en la conducción de los Premios de la Radio, Frida dio fuertes declaraciones sobre el alejamiento de la cantante. Ella le reclamó, a través de las cámaras, el hecho de no visitarla durante mucho tiempo.

“Yo no sé. No soy ni vidente, no sé lo que va a pasar. Hace mucho que no tengo comunicación con mi mamá. Me regaló el apartamento que siempre dice, y nunca ha venido a verme. Como ella dice, ‘ven y abrázame’" relató Frida.

Por su parte, Alejandra Guzmán ha declarado que no quiere mantenerse lejos de su hija. “Deseo volver a ver a mi hija muy pronto y que todo se arregle, y estar bien porque al final tenemos muy poca familia y debemos estar unidas”, manifestó en el marco de un concierto en México.

Frente a estas afirmaciones, Frida Sofía no parece tener intenciones de llegar a una eventual reconciliación. “No tengo nada que decir de mi mamá. No he hablado. Yo no he recibido ninguna llamada ni nada desde hace años, eso es una mentira”, dijo en respuesta.