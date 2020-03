Demi Lovato revela su admiración por Rihanna: “Solo quiero besarla”

Demi Lovato estuvo en el programa de Ellen DeGeneres y dio reveladoras declaraciones que han sorprendido a sus fans y a los seguidores de Rihanna.

En esta ocasión, la cantante no tuvo problema en confesar que admira a la intérprete de “Umbrella” y que no solo quiere realizar un proyecto musical con ella; sino también, darle un beso.

La joven cantante había revelado en anteriores ocasiones que Rihanna es una de sus artistas favoritas y ahora lo ha vuelto a recalcar en la entrevista que tuvo con la comediante estadounidense.

Ellen DeGeneres le preguntó si había recibido alguna especie de respuesta de la intérprete de “Diamonds” después de sus declaraciones.

“No, no respondió y está bien, no me ofende, porque es Rihanna…Rihanna ¿Cómo te atreves?”, dijo la cantante.

La cantante de “Echame la culpa” reveló que admira tanto a la también actriz y empresaria que quiera darle un beso

"Mira, solo quiero besarla. Bueno, también podríamos hacer una colaboración juntas, el beso tal vez podríamos verlo en el vídeo, no sé”, dijo en medio de los aplausos del público.

Sobre su vida personal, la exestrella de Disney contó que ha encontrado la fortaleza para pelear sus propias batallas.

“He pasado un tiempo conmigo misma desde hace unos meses. Me di cuenta de que soy el tipo de persona que encontrará alguna forma de regular la tristeza, soledad o lo que sea. Tengo que pelear esas batallas por mi cuenta; y no puedo dejar que alguien entre y arregle estos problemas por mí”, precisó.

Demi Lovato ha regresado a la música con su canción “I Love Me” luego de que un episodio de sobredosis la llevara a emergencias, sobre esto la cantante explicó que se sintió abandonada.

“Y ahí estaba yo, pensando que tenía 6 años de sobriedad y aún así me sentía miserable, incluso más de lo que me sentía cuando bebía [...] ¿Por que estoy sobria?”, contó.