Vania Bludau es defendida por Laura Borlini tras minimizar el coronavirus [VIDEO]

En la última edición del programa En exclusiva, las conductoras Laura Borlini y Giullianna Barrios comentaron sobre la polémica publicación de Vania Bludau en su cuenta de Instagram sobre el coronavirus.

“Me acabo de robar este filtro de una de mis amigas”, mencionó la modelo en sus historias de Instagram. Inmediatamente, la modelo empieza a fingir una especie de tos. Por ello, empezó a recibir decenas de críticas en su red social.

“Como siempre, ya me escribieron 134 personas para decirme ‘Vania, por qué te burlas del virus’ no me estoy burlando del virus, me estoy burlando del filtro”, destacó la influencer en su siguiente historia.

“Dejen por favor de dañarse, es algo tan ... qué falta de humor. Y lo peor de todo es que a mí me mandan 80 000 memes de Perú sobre el virus, o sea una no puede usar un filtro, pero sí se puede pasar por WhatsApp todos los memes. Ahí está pues, tira la piedra y esconde la mano como siempre”, añadió la joven.

Al respecto, Laura Borlini comentó en el espacio televisivo que miles de personas en TikTok se burlan de la enfermedad; sin embargo, los internautas que atacan a Vania lo hacen porque ella es famosa. “Me parece que es una exageración para un video que obviamente se ha hecho a la chacota”, explicó la presentadora

Al respecto Giuliana Barrios acotó que en nuestra región se toma a la broma el tema del coronavirus, además preguntó a los televidentes “¿Quién no se ha reído con un meme de coronavirus?”.

Por último, la panelista acotó que en nuestro país aun no se toma con la seriedad debida este tema, ya que aún no se han registrado víctimas mortales.