Luisito Caycho llora al contar cómo vive en España tras aumento de casos de coronavirus [VIDEO]

Luisito Caycho, exesposo de Lucía de la Cruz, se comunicó desde España con el programa Mujeres al mando para contar cuál es la situación que se vive en dicho país ante la propagación del coronavirus.

Cuando estaba enlazado con el magazine de Latina, el exchico reality fue sorprendido por su madre, quien le dedicó un conmovedor mensaje. “Hijito sabes lo mucho que te extraño. Yo sé que tú me necesitas, pero ya pronto estaremos juntos porque yo voy a viajar. Toda la familia está pendiente de ti. Oramos para que todo esto se calme", expresó la señora.

Luisito Caycho llora en Mujeres al mando

Al ver a su progenitora, Luisito Caycho no pudo evitar emocionarse y se quebró ante las cámaras. “Te amo mucho mamita linda. Quiero que pase todo esto para poderte abrazar, te extraño mucho, eres muy importante para mi. No sabes cuánto extraño a toda la familia. No es fácil lo que estamos viviendo acá, pero hay un Dios que va a hacer que todo esto se calme”, manifestó.

"Es muy triste estar alejado de las personas que tú amas. Es muy duro dejar lo que amas, dejar tu vida entera y comenzar de cero, no es fácil. Mi madre sabe lo que yo sufro, conoce mis alegrías, mis tristezas, mis luchas. Lo único que puedo decirle es que es la mejor mamá del mundo. Yo sé que pronto vas a estar a mi lado. Extraño mucho a mi familia”, añadió.

El exesposo de Lucía de la Cruz también relató el drama que atraviesa a causa del incremento de casos de coronavirus en España, país donde reside desde hace unos años.

“Esto no es un juego, hay que mantener la calma y tomar todas las precauciones necesarias. Ojalá que encuentren la cura y todos los que estemos acá podamos retornar a nuestro país y hacer nuestras cosas con normalidad”, sentenció Luisito Caycho.