Contó su anécdota a todos sus seguidores. Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Instagram para mostrar lo impactada que quedó tras ir al supermercado y encontrar estantes vacíos. La actriz, más allá de condenar la actitud desmedida de muchos peruanos ante la llegada del coronavirus, hizo un llamado a la reflexión y pidió procurar el cuidado del prójimo.

A través de sus historias de Instagram, Anahí de Cárdenas se ha mostrado muy preocupada por el brote de coronavirus que se ha presentado en el Perú y que, de momento, tiene confirmados unos 22 casos.

La histeria se hizo presa de muchos peruanos que, en su desesperación por surtirse de productos para el aseo personal, han actuado de manera desproporcionada a la hora de hacer sus compras en centros de abastos, los cuales se muestran incapaces de satisfacer la alta demanda.

Precisamente, Anahí de Cárdenas reveló que se apersonó al supermercado más cercano para realizar algunas compras básicas para su día a día, pero lo que encontró la dejó desconcertada.

“Me he quedado impresionada. Está totalmente desabastecido”, comienzó expresando Anahí de Cárdenas en sus más recientes historias de Instagram: “Por favor, compren con prudencia. Cuídense, pero también dejen que otros se cuiden”.

Antes de finalizar su pequeña pero profunda reflexión, Anahí de Cárdenas pidió a todos los peruanos que no solo pensemos en el cuidado individual y de nuestras familias, sino también en el resto de personas.

“Es como les dije, que todos pongamos el hombro y trabajemos como comunidad. Por favor, háganlo por ustedes, por las personas que puedan poner en riesgo”, finalizó la carismática actriz.

Días atrás, luego que la OMS declarara al coronavirus como pandemia y que el presidente Martín Vizcarra se dirigiera a la nación anunciando una serie de medidas para contrarrestar este mal, Anahí de Cárdenas hizo algunas reflexiones en Instagram, recordando su delicada condición a raíz del cáncer de mama que padece.

“Cáncer en mitad de una pandemia parece título de una película de apocalipsis...”, dijo, para luego reflexionar sobre las medidas preventivas tomadas por el Estado: “Estas medidas preventivas no son vacaciones, son medidas de seguridad, sobre todo para los que no estamos con las defensas al 100 por ciento. Hazlo por ti y las personas que quieres”.

Y continuó: “El pánico nunca ayudó a nadie, pero la prevención salva vidas. Lávense las manos. Y no hagan pasadas a las líneas de apoyo, no sean así; está bien culantro, pero no tanto”, esto último debido a las bromas que muchos han hecho a la línea 113, exclusiva para atender posibles casos de coronavirus.