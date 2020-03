Chayanne también suspende conciertos por el Covid-19

El cantante puertorriqueño Chayanne, decidió suspender su gira Desde El Alma, la misma que recorrería países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España, como prevención ante la propagación del Covid-19 en el mundo.

El anuncio lo hizo el propio artista a través de un comunicado y través de Chaf Enterprises: “Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de declarar el Coronavirus como una pandemia y pide acción para que todos los países tomen las medidas necesarias, siendo la primera de ellas la suspensión inmediata de todos los eventos públicos”.

“Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos", añade el intérprete de Tiempo de vals quien enfatizó que todos debemos seguir las indicaciones para frenar la epidemia.

Finalmente, en el mismo comunicado los promotores de la gira de Chayanne aseguran que estarán pendientes de las noticias que emita la OMS para reprogramar los conciertos. “Por ahora todo es muy incierto y preferimos, de común acuerdo, esperar a ver como evoluciona esta situación”.