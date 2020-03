“Yo siempre he estado en romances, siempre necesito cariño”: Bad Bunny se pronuncia sobre nuevo amorío

A su corta edad, Bad Bunny ya es uno de los exponentes más importantes del género urbano y no es para menos, pues su más reciente disco YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana) logró ser el álbum en español con mayor número de ventas en una semana, en la lista de éxitos de Billboard. El popular ‘Conejo malo’ ha confesado estar en el mejor momento de su vida laboral y sentimental, a raíz de que hace unos días se dejó fotografiar besando a una misteriosa joven.

Durante una entrevista con el programa Alofoke Radio Show, Bad Bunny se sinceró y respondió algunas preguntas de su intimidad. ¿Estas viviendo un momento bonito a nivel amoroso? Hay fotografías en las redes sociales (...). ¿Tiene dueña el corazoncito de Bad Bunny?, consultó el conductor del espacio.

El intérprete de “Safaera” respondió con total soltura y sorprendió con su comentario. “Mi corazón es un hijo de p**a. Sí, así de ‘dueña’ no se puede decir”, señaló Bad Bunny acerca de la modelo Gabriela Berlingeri, con quien fue captado besándose en pleno partido de la NBA, entre Dallas Mavericks y Miami Heat.

Bad Bunny en Alofoke Radio Show

“Pero estoy bien, claro que sí, yo siempre he estado en romances, yo necesito cariño, soy bien cariñoso”, agregó el artista, quien además elevó la polémica al compartir una instantánea junto con la joven, a través de su perfil oficial de Instagram.

Recientemente Bad Bunny y su pareja fueron captados en un partido del NBA.

Entre otros hilarantes comentarios, Bad Bunny aceptó ser como un “osito grande” y aseguró que aún no asimila lo rápido que ascendió su carrera musical. “Uno va aprendiendo poco a poco, esta industria no es fácil y todo lo que me ha pasado no es fácil de asimilar, entonces uno todos los días va viendo y madurando, aprendiendo y asimilando”, puntualizó.

“Estoy en un momento de mi carrera, en un momento de mi vida donde me siento cómodo conmigo, me siento cómodo con todo y por eso es que quizás ahora me ven en fotito, porque me siento bien haciendo lo que hago y siendo honesto con la gente”, finalizó.