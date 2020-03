Amanda Miguel llama ‘apestados’ a personas que tienen coronavirus [VIDEO]

Amanda Miguel arribó a Ciudad de México en medio del escándalo. La cantante argentina fue abordada por medios del espectáculo que le preguntaban en el aeropuerto de esta ciudad sobre lo que opinaba del COVID-19 o coronavirus.

La cantante no dudó en referirse a los afectados por la pandemia de este virus como “apestados”.

“Hay que tener mucha fe, vitaminas, lavarse mucho las manos, tengan fe y encomendarse a que por favor no llegue justo un apestado a darte la mano o querer darte un beso”, declaró la intérprete de “Él me mintió".

Amanda Miguel. Foto: difusión

Por su parte, usuarios en las redes sociales no dudaron en referirse a estas declaraciones.

“Qué triste que se exprese así porque es artista y vive del público”, “Ojalá que no venga un apestado a darte la mano, wow”, “Cuidado Amanda Miguel con esa lengua. La lengua ha marcado a mucha gente”, entre otros mensajes que manifestaban la discriminación hacia los infectados por parte de la cantante.

Horas después Miguel publicó un video en el cual se disculpa con las personas que se sintieron aludidas por sus palabras.

“Soy Amanda Miguel y les quiero pedir una disculpa por las personas que se han sentido ofendidas con mi término, como me expresé en el aeropuerto el día que me encontraron refiriéndome a los enfermos del coronavirus como ‘apestados’”, aseguró la argentina.

Asimismo, continuó las disculpas con una explicación de “En la patagonia usamos muchas formas de expresarnos cuando agarramos una gripa. Decimos ‘estoy apestado, no me siento bien, no sé qué virus agarré, tengo una peste el día de hoy’. Así que les pido una disculpa, jamás me burlaría de una persona enferma, jamás lo hice con una mala intención”, manifestó Miguel.