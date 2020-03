Alicia Machado se muestra angustiada por posible caso de coronavirus en escuela de su hija [FOTOS y VIDEO]

Alicia Machado no pudo soportar la angustia y reveló a través de un video en redes sociales que vive atemorizada ante la rápida expansión del coronavirus, sobre todo tras conocerse el posible caso de una menor infectada con el COVID-19 en la escuela de su hija Dinoah.

El mensaje, compartido a través de su cuenta de Instagram, muestra a una Alicia Machado totalmente preocupada, alejada de la habitual elegancia que caracteriza sus apariciones ante el público.

Alicia Machado fue la ganadora del Miss Universo 1996

“Estoy tan angustiada con lo del coronavirus. De verdad que no sé, estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio porque pues, o sea, me da miedo”, indicó Machado en el video.

La publicación de la ex Reina de belleza se realizó luego que su hija le comunicase que en su escuela habrían, por lo menos, cinco casos más de infectados con el COVID-19.

Como era de esperarse, Alicia Machado recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores en Instagram, e incluso de otros usuarios en la red social. Sin embargo, algunos no tomaron bien la publicación de la venezolana, asegurando que contenido como el que compartió solo aumentaban el pánico.

Precisamente a este último grupo, Machado dedicaría un último mensaje. “Sorry, yo los necesito a ustedes, sí tengo miedo, soy una madre soltera. No siempre por ser famosos se es fuerte, en este momento todos somos vulnerables” indicó la Miss Universo 1996.

Como se recuerda, el coronavirus, conocido también como COVID-19, ha sido considerada como una pandemia por la OMS y ha reportado casos en casi todos los países de latinoamérica, aumentando el temor de los ciudadanos ante el rápido avance de los últimos días.

Alicia Machado es vinculada al exesposo de Jennifer López

Los rumores del supuesto noviazgo de la ex Miss Universo Alicia Machado de 43 años y el actor Ojani Noa de 45, crecen con la respuesta traviesa que dio la modelo en un entrevista. Ella jugó con el tema y dejó entrever que entre ellos podría pasar algo más que una amistad.

A pesar de que la venezonala dijo en una entrevista que desde hace un buen tiempo son amigos, cuando le preguntaron si podría nacer algo más entre ellos, respondió, “yo feliz, encantada, que viva Cuba” (país originario de Ojani).