Tras renunciar a la conducción de Exitosa Deportes, Alexandra Hörler opinó sobre el futbolista Jean Deza, quien fue captado por Magaly TV, la firme en varios ‘ampays’ junto a Shirley Arica.

La periodista criticó duramente el comportamiento que ha tenido el jugador de Alianza Lima en los últimos meses. “Hoy en día un futbolista no solamente necesita tener talento. Un futbolista es un atleta profesional y un atleta profesional vive de su cuerpo, de su estado físico”, precisó.

Alianza Lima: Jean Deza volvió al club después de 5 años. En el 2015 vistió la 'blanquiazul' pero no pudo destacar.

“Para aguantar el ritmo de un partido de Copa Libertadores necesitas buen físico. El futbolista que no se cuida, que no duerme sus horas, que toma alcohol, que fuma, nunca va a estar bien", añadió.

Alexandra Hörler comentó que la actitud que viene tomando Jean Deza puede ser perjudicial no solo para él sino también para los demás jugadores de Alianza Lima. “Puede malograr los grupos. Si yo soy un futbolista que se cuida, entrena bien y tú tienes el puesto de titular, ahí empiezan a romperse los grupos y eso se termina viendo en la cancha”, aseveró.

“Yo no sé si él cambiará o no, no sé cuál será su futuro en Alianza Lima, sé que está suspendido, no sé qué medidas vendrán después, pero creo que si ya fueron 1, 2, 3 y 4 veces, difícilmente va a entender. Yo creo que el mensaje que da es que no le importa”, sentenció la periodista.

Alexandra Hörler defiende a Shirley Arica de ‘ampays’ con Jean Deza

Alexandra Hörler aseguró que Shirley Arica no tiene culpa alguna en los ‘ampays’ que ha protagonizado junto a Jean Deza, pues solo el futbolista es responsable de los errores que comete en su carrera como futbolista.

“Ella no le ha puesto una pistola en la cabeza a él para que salga. Cada uno toma las decisiones de su vida y la de su carrera. El futbolista es él. Si lo sembró o no lo sembró no importa, el hecho es que él hace cosas que no van acorde con su carrera y con la responsabilidad que él tiene como futbolista”, manifestó.