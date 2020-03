Alexandra Hörler salió de Exitosa Deportes tras una serie de agresiones por parte de Gonzalo Núñez que terminaron molestando a la periodista deportiva. Ante esto, la comunicadora se sentó en el set de En exclusiva para dar su versión por la renuncia a este polémico programa de fútbol.

En el programa conducido por Laura Borlini, Alexandra Hörler habló después de dar un paso al costado luego de los constantes impases y expresiones machistas que tuvo el polémico Gonzalo Núñez.

“No estoy en contra de Gonzalo (Núñez), creo que cada uno puede tener su estilo particular. Si hay gente que le gusta, bien, yo tengo una forma de hacer un programa diurno de horario de protección al menor”, expresó Alexandra Hörler.

Acto seguido, la periodista deportiva contó que ante las agresiones de carácter machista de Gonzalo Núñez prefirió dar un paso al costado en Exitosa Deportes.

“Más allá de algunas faltas de respeto que hubo directamente a mí, en ese momento no reaccioné porque me puedo defender; por eso continué en el programa: primero, porque estoy ahí para trabajar, porque soy periodista y tengo años haciendo esto y creo que tengo derecho a estar ahí, no por ser mujer. No creo que las mujeres debamos estar en ciertos lugares por ser mujeres, sino por nuestra capacidad”.

Luego confesó que mantenerse en el programa a pesar de las actitudes del polémico periodista era una forma de estar a favor de sus expresiones: “Por ese me retiré, porque si me quedo estoy avalando eso”.

“Me toca acatar (decisión de los directivos) y si veo que algo no me gusta, me queda salir. A mí nadie me sacó, Gonzalo no me sacó, no me sacó nadie. Después de varias discusiones en vivo, fui a pedir mi cambio y buscar otro programa”, reveló Alexandra Hörler.

Sobre los extractos finales, Hörler reveló sentirse muy triste por no estar ejerciendo sus funciones como periodista deportiva.

“Me da pena, porque mi carrera es netamente el periodismo deportivo y es lo que me apasiona. Me da pena no poder desarrollarlo como me gusta”.