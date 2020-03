Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: la historia de amor que llegó a su fin

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann finalizan una historia de amor en medio de las especulaciones. Ellos prefirieron, este jueves 12, iniciar una relación amical.

Su amor traspasó las pantallas, al ser los protagonistas de una comedia romántica. Ya en la vida real, se casaron en un boda de ensueño y de ese evento nació una niña. Esta es su historia de amor.

PUEDES VER Andrea Legarreta y otros artistas reaccionan al fin de la relación de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez (32) y Mauricio Ochmann (42) se conocieron en el set de la película A la mala, en el 2014. Ochmann declaró en una entrevista que quedó "encantado” con Derbez, por lo que la invitó a una cita.

Póster oficial de "A la mala". Foto: difusión

La química que había en ambos permitió que el actor le declare su amor cuando estaban viajando en un auto. Después de unas semanas, en Nueva Orleans, Estados Unidos, le volvió a pedir a la artista que sea su novia, con lo que oficializaron su romance el 28 de mayo del 2014, volviéndose inseparables.

Inclusive, la misma familia Derbez se llevó desde un inicio muy bien con Ochmann, así como la hija de Eugenio Derbez con Lorenza Ochmann, hija mayor del primer matrimonio del actor.

Mauricio y Lorenza Ochmann y Aislinn Derbez. Foto: Instagram

En menos de un año y en su cumpleaños número 38, Mauricio Ochmann dio un paso decisivo en su vida: proponerle matrimonio a Aislinn Derbez. La actriz reveló cómo fueron esos momentos. “Me llevó a cenar en un pueblo de California, pero yo jamás pensé que me lo pediría, ni siquiera lo imaginaba. Nos sentamos en una mesa que tenía luces, sin saber que la había pedido especialmente para mí, pero como yo tenía frío le dije que nos cambiáramos de mesa. De repente, terminamos de comer, un mesero llegó y me dejó una ‘cosita’ en la mesa con el anillo encima: ¡No lo podía creer!”, confesó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Foto: difusión

Asimismo, manifestó que esta no era la propuesta que Ochmann tenía planeada. "Hasta después me enteré que la idea original era que me lo propusiera en un globo aerostático, pero resulta que las dos veces que fuimos las condiciones del aire no permitieron que nos subiéramos ", recordó entre sonrisas, para luego concluir esa pedida de mano con un “sí acepto” y casarse el 28 de mayo del 2016, fecha que coincidió con su segundo aniversario de novios.

La boda se llevó a cabo en el pueblo 'mágico’ de Tepoztlán, México, con sus familiares y amigos más cercanos. La pasaron viajando por el mundo en su luna de miel y fue en sus redes sociales en las que registraban, con fotos y videos, los lugares que visitaban.

Boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ochermann. Foto: difusión

A casi un año y medio de ese crucial momento, la pareja dio el anuncio de que se encontraban esperando a su primera hija. Kailani Ochmann Derbez nació el 25 de febrero del 2018, con sus padres más unidos que nunca.

Sin embargo, en estas últimas semanas, se esparcían los rumores de que la pareja no estaba pasando por un buen momento. La imagen que proyectaban en el reality De viaje con los Derbez denotaba problemas.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Foto: Instagram

Por lo que, mediante una selfie tomada entre ambos, los actores se comunicaron este jueves 12 con sus seguidores para dar a conocer su separación.