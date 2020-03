Victoria Ruffo sobre las disculpas de Eugenio Derbez: “Que me supere” [VIDEO]

Hace unos días, Eugenio Derbez señaló sus intenciones de reconciliarse con la madre de su primer hijo, la actriz Victoria Ruffo. Además, aseguró que, de ser necesario, le pediría disculpas.

Ante esto, la protagonista de la novela La madrastra fue abordada por la prensa mexicana para saber sus últimas impresiones sobre las declaraciones de Derbez.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cuando eran pareja.

‘‘Bueno, entonces, ya no entendí cómo está el asunto, ¿si me va a pedir perdón o no?’’, preguntó Ruffo, para luego ser cuestionada si la aceptaría, a lo que respondió un rotundo ‘‘no’’.

Asimismo, entre risas, Victoria Ruffo le dejó un claro mensaje al padre de su hijo. ‘‘De verdad eso ya es historia, por favor, que me supere’’.

Victoria Ruffo, Eugenio Derbez y su hijo.

Sobre la convivencia restringida que dice haber tenido Eugenio Derbez con su hijo en común cuando era pequeño, la actriz dijo lo siguiente: “Bueno, si eso quiere creer él, allá cada quien. José Eduardo sabe la versión de su mamá y la versión de su papá, ya sabrá él qué agarra y qué no agarra”.

Cabe mencionar que fue José Eduardo Derbez, hijo de ambos actores, quien reveló que sus padres no se hablan desde hace 10 años.

¿Eugenio Derbez busca el perdón de Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez declaró para las cámaras de Ventaneando que existe la posibilidad de reconciliarse con Victoria Ruffo, quien, desde hace años, lo acusa de haberla engañado con una boda falsa.

“Estoy abierto (a la reconciliación); siempre he estado abierto (…). Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele en lo más profundo. No se vale. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría”, comentó el actor.