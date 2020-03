Verónica Linares agradeció por muestras de cariño: “Me siento bendecida”

A sus 43 años, la periodista Verónica Linares anunció su segundo embarazo durante la transmisión del programa América Espectáculos, delante de Rebeca Escribens.

“No he tenido la oportunidad, sino hasta esta hora para agradecer a todos por su cariño luego que se enteraran que les he dado ahora en la mañana. Gracias por sus buenos deseos, por ponerse tan contentos conmigo. Estamos muy felices y además me alegra que ustedes también se hayan alegrado”, sostuvo Verónica Linares.

Asimismo, la periodista aseguró que mantendrá al tanto a todos sus seguidores sobre su proceso de embarazo. “Así que ya les estaré contando cómo me va en esta nueva aventura de la maternidad otra vez”, aseveró.

“¡Gracias por su cariño! Desde la mañana he recibido solo muestras de amor por la bella noticia que seré mamá otra vez, que me siento bendecida y llena de de energía. Como saben ya tengo más de 3 meses de embarazo, estoy muy bien y mi familia refeliz”, añadió en su cuenta de Facebook junto a una grabación.

Rebeca Escribens dedica tierno mensaje a Verónica Linares

Cabe mencionar que su colega Rebeca Escribens fue una de las personas que le expresó su emoción, tras enterarse de esta noticia. “Amiga linda, sé que hace mucho tiempo esperabas tener esta noticia, estoy muy emocionada, conmovida y feliz de que al menos la hayas compartido conmigo”, manifestó.

Por otro lado, vía Facebook, la presentadora del canal 4 habló sobre la disposición de suspender las clases escolares. Manifestó que ahora va a tener un poco más de trabajo.

“¡Hola, qué tal! ¿Cómo están?. Ha sido un día bastante ajetreado en la casa y en el trabajo. Ahora los chicos tiene que quedarse con nosotros, no de vacaciones, por esa disposición del tema del coronavirus y eso mismo ha hecho que haya mucho trabajo para mi, para poder tener informado a todo el mundo", exclamó la conductora de América TV.

De igual manera, Linares agradeció todos los saludos que ha venido recibiendo por parte de sus amigos y de todo su público que sigue sus sintonía por las mañanas.