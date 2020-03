Exprotagonista de RBD anuncia cancelación de su boda con empresario del Medio Oriente

Estefanía Villarreal y su novio, Gidi Shwartz, se comprometieron el pasado octubre de 2019 y planeaban darse el sí en abril de este año. Pese a lo enamorados que estaban, la pareja decidió cancelar su matrimonio. En una entrevista con la revista TV y Novelas, la intérprete de Celina Ferrer en la telenovela Rebelde, reveló los motivos que la llevaron a tomar la difícil determinación.

La actriz de 33 años detalló que lejos de una infidelidad o una pelea con su novio, su carga de trabajo es lo que impide que puedan prestarle atención a los preparativos de su matrimonio. Actualmente, Estefanía Villarreal forma parte de la agrupación Reinas de Corazones y del elenco de una serie con la que ya firmó contrato por dos temporadas.

Durante la conversación con el mencionado medio, Estefanía Villarreal se mostró bastante enamorada de Gidi Shwartz y recalcó que él es el compañero ideal para ella. Además, la ex RBD recodó cuando recibió el anillo de compromiso durante un viaje en crucero y agregó que su pareja la apoya por completo en su decisión de posponer su unión.

Estefanía Villarreal ya no se casará con Gidi Shwartz en abril. Foto: Instagram

“Todo sucedió durante la noche elegante, me llevó a un sitio muy especial del barco y había un par de personas con nosotros; de repente paró todo, me quedé en shock, y lo que más recuerdo fue cuando lo vi arrodillado y con el anillo. Mi única reacción fue decirle: “You are crazy!”, pero fue muy bello, lloré como nunca, y por supuesto acepté”, contó Villarreal.

Estefanía dijo estar muy feliz con su prometido. Agradeció haberse cruzado en su camino en aquel viaje al Medio Oriente hace dos años. “Estoy muy agradecida de haberlo encontrado en mi vida, porque no tengo mayor apoyo que el suyo; por supuesto el de mi familia, pero a nivel pareja, es el mejor ser que me pudo enviar la Tierra”, agregó.