Verónica Linares no dudó ni un segundo en anunciar su embarazo durante la transmisión de su noticiero en vivo. Esta noticia generó el asombro de sus compañeros Federico Salazar y Rebeca Escribens.

Quien no pudo ocultar su sorpresa fue la conductora de América Espectáculos al quedar boquiabierta cuando escuchó a su amiga compartir la buena nueva con todos los televidentes.

Tras ello, Escribens no tardó mucho tiempo para dedicarle un emotivo mensaje a Verónica Linares, a través de su cuenta de Instagram. En el texto, la conductora expresa toda la felicidad que siente al saber que su amiga se encuentra en la dulce espera.

Publicación de Rebeca Escribens Foto: captura

“Amiga linda, sé que hace mucho tiempo esperabas tener esta noticia, estoy muy emocionada, conmovida y feliz de que al menos la hayas compartido conmigo así sea en público, para sorprenderme como siempre lo haces. Te quiero hasta el infinito y te acompaño en tu felicidad”, se lee en la dedicatoria que escribió la conductora de América Espectáculos.

Asimismo, Verónica Linares al anunciar su embarazo mencionó que tenía miedo de no poder lograrlo por la edad que tiene y prefirió esperar a que se cumplan los tres meses.

“Yo he ido diciendo de a poquitos. Por la edad, tenía que esperar los tres meses reglamentarios que te dice el ginecólogo. Los cumplí la semana pasada. Nunca he tenido alguna pérdida. Tenía miedo de que el doctor me diga que haya un problemita”, detalló la compañera de conducción de Federico Salazar.