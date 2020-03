Paula Manzanal se presentó en el programa de Magaly Medina donde reveló de la glamurosa vida que lleva al mostrarse en parajes exóticos como costosos en sus redes sociales. Sin embargo, la influencer confesó los tipos de hombres que prefiere como compañía, los cuales destacan por su belleza física.

Magaly Medina trataba de conocer los secretos de Paula Manzanal para tener la ostentosa vida que presume en sus redes sociales. La presentadora pregunta si tuvo auspiciadores que la invitaron a viajar; ella respondió lo siguiente:

“Si me gustaba un chico hubiese ido, si lo conozco. Yo escojo. Es como mi catálogo... No, (con) un feo no. Lo primero que veo en un chico es su sonrisa, después su nariz, me gustan las narices lindas”.

En eso, Magaly Medina interrumpe, se ríe y pone en duda las afirmaciones de Paula Manzanal: “... Y después su billetera”.

Esto, fuera de molestar a Paula Manzanal la hizo reír. Agregó el tipo de perfil que busca en un hombre: “¿Cuando he estado con un millonario? El papá de mi hijo es más misio (pobre)”.

Ante esto, Magaly Medina recordó cuando fue captada con un jugador europeo: “Pero el futbolista del Ajax (equipo de Holanda)”; a lo que la influencer respondió: “Pero es joven, chiquillo, bonito”.

Seguidamente, la ‘Urraca’ siguió interrogando a la modelo (hoy casada) y le consultó si es que en el pasado habría seguido el mismo ejemplo de Sheyla Rojas: “¿Te hubieras ido con un Fidelio Cavalli”.

“Ya lo he dicho, si no me entra por los ojos, no me entra por ningún lado. Me gustan así bellos, hermosos, príncipes”, respondió una sonriente Paula Manzanal.

“Búscame un chico feo con el que he estado. Ninguno. Yo nunca he estado con un feo. Me pueden llamar ‘superficial’, pero no gustan los chicos que no me atraen físicamente”, sentenció Paula Manzanal ante Magaly Medina.