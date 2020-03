Pamela Franco arremete contra Isabel Acevedo: “Se debería enfocar en bailar”

Pamela Franco respondió a las declaraciones de Isabel Acevedo, quien fue criticada por grabar un video Tik Tok donde mostraba una actitud burlesca. Esto en medio del duelo que la novia de Christian Domínguez atravesaba por la muerte de su madre.

Según la popular ‘Chabelita’, el clip no fue una indirecta para el cumbiambero y su pareja; sin embargo, este fue el origen del escándalo mediático. Luego, el cantante reveló los motivos de la ruptura de la relación y la acusó de no dejarlo ver a su hijo. Ello fue desmentido por la ahora chica reality.

La pareja de Christian Domínguez se mantuvo al margen de los ‘dimes y diretes’ hasta este jueves, cuando que fue abordada por la prensa y decidió romper su silencio.

Para Pamela Franco, las personas que no son felices viven hablando mal de otros. “Cuando digamos que somos felices, más que decirlo hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Haciendo cosas por nosotros mismos y dejando al resto vivir”, expresó.

“Creo que en general todos debemos vivir nuestras vidas tranquilos, enfocados en uno mismo”, agregó la integrante de Alma Bella. "Todos hemos tenido un ex, y cuando ya no significa nada tu ex, entonces desapareces y ya. Yo le deseo el bien. Creo que es una chica talentosa (en el baile) y creo que en eso se debe de enfocar, en bailar”, indicó.

Pamela Franco y Christian Domínguez se casan

Por otro lado, habló de una futura boda. Pamela Franco y Christian Domínguez estarían esperando el divorcio —de él— para contraer matrimonio.

“Nos vamos a tomar las cosas con calma, con la bendición de Dios todo va salir rápido... De todas maneras (el matrimonio) del cuello lo llevo”, agregó entre risas.