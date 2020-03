El príncipe Harry y Meghan Markle llegaron a Reino Unido para asistir a sus últimos compromisos como parte de la familia real a la que dejarán de pertenecer el 31 de marzo.

El viernes 6, la exactriz estuvo en una escuela de Dagenham para celebrar por adelantado el Día de la Mujer y dar un potente mensaje junto a un interesante discurso que preparó un alumno.

“Los animo y les doy poder a cada uno de ustedes para que realmente defiendan su verdad, defiendan lo que es correcto, que sigan respetándose mutuamente. Para los hombres jóvenes, seguir valorando y apreciar a las mujeres en sus vidas, y también dar el ejemplo para algunos hombres que no lo ven de la misma manera”, expresó la exprotagonista de Suits.

Luego, la exduquesa de Sussex invitó al adolescente de 16 años al escenario y lo abrazó antes que diera su mensaje sobre la importancia del Día de la Mujer.

Sin embargo, el adolescente no pudo evitar expresar cuán feliz se sentía y lo impresionado que estaba de tener cerca a Meghan Markle.

El tierno abrazo entre la exactriz y el alumno causó revuelo en la prensa. Por eso, el alumno quiso redactar una carta de disculpa por haber tratado con tanta familiaridad a la esposa del príncipe Harry.

The Sun ha publicado algunas de las palabras que el alumno le dedicó a la exduquesa de Sussex.

"Harry, espero que no te moleste que escriba esta carta y que no te hayas enfadado porque abrazara a tu esposa", comienza a escribir el estudiante. "Me sentía abrumado y sobrepasado tras verla llegar a mi colegio", agregó.

El adolescente trató de explicar las razones por las que se sintió tan emocionado: “Fue un verdadero placer escuchar su discurso y hablar frente a ella. Es una verdadera inspiración”.

La joven pareja ha asistido a una serie de eventos antes de empezar su nueva vida lejos de la corona británica. Uno de los primeros compromisos oficiales estuvo a cargo del príncipe Harry, quien grabó un tema musical con Bon Jovi junto al coro de Invictus Games.