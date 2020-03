En su programa televisivo, la presentadora Magaly Medina arremetió contra Carlos Cacho por poner en duda el ‘ampay’ que destapó de Shirley Arica y Jean Deza.

El maquillador insinuó que la modelo Shirley Arica trabaja en complicidad con los ‘Urracos’ y que además siembra a los futbolistas para que estos puedan ser grabados pro las cámaras de Magaly TV, la Firme.

“A Shirley Arica le han dicho que ella sembró a Jean Deza y que por eso los urracos tenemos muy buenas tomas dentro del ampay", mencionó la conductora de televisión.

Además, recalcó lo difícil de su trabajo “Hay gente bien mezquina, no es fácil, no es nada fácil hacerlo, acá hay un equipo grande, tenemos un equipo de investigadores y periodistas, a veces no consiguen absolutamente nada, pero a veces nuestra persistencia da frutos, sobre todo en casos de jugadores indisciplinados como Jean Deza”, intentó precisar.

Asimismo, Magaly enfatizó en lo “ilógico” que sería que Shirley Arica le siembre un ampay a Jean Deza cuando desea tener una relación formal con él.

“Ignorancia de las personas que hablan sin saber cómo se realiza este programa. Ni tonta que fuera (Shirley Arica), se les ocurre que va a denunciar a alguien con el que está saliendo, no es lógico pues, no es creíble, como dice Rodrigo, un poquito de por favor, diez céntimos de por favor”, recalcó la presentadora.

Por último, Magaly Medina aprovechó su espacio televisivo para recordarle a Carlos Cacho que Shirley Arica lo ayudó verdaderamente cuando este salió de la cárcel.

Por su parte, la ‘Chica Realidad’ se pronunció al respecto y le pidió al maquillador que ya no la salude más cuando se encuentren en eventos sociales.