Abraham Mateo se encuentra en Perú promocionando sus últimos éxitos musicales y también el concierto que ofrecerá. Asimismo, el cantante no dudo en hablar acerca de Leslie Shaw.

El intérprete contó que mantiene una relación amical cercana con la artista y no dudó en hablar maravillas de ella. Además, no descartó realizar una nueva colaboración con la intérprete, ya que la considera una “artista única”.

PUEDES VER Leslie Shaw y Thalía: las colaboraciones con famosos que ha logrado la cantante peruana

Leslie Shaw y Abraham Mateo Foto: Instagram

“Soy muy colega de Leslie Shaw. Grabe con ella “contigo”, que creo que también está sonando mucho aquí. Y bueno, ella es una niña muy encantadora. siempre que estoy por aquí, ella me escribe ‘oye, vamos a salir’ o lo que sea. Esta vez no me escribió, yo le escribí a ella, y veremos qué hacer”, reveló para el diario El Popular.

Ademas, Abraham Mateo mencionó que la intérprete de ‘Faldita’ tiene un sello personal. “Ella es rockera, a mí me encanta porque tiene mucha personalidad. Tiene algo que la diferencia de todos los artistas”, declaró.

PUEDES VER Vestidos de Yahaira Plasencia y Leslie Shaw se venden en Gamarra a precios módicos

Por otro lado, Leslie Shaw ha tenido varias colaboraciones con famosos de la industria musical, desde Thalía hasta productores de Nicky Jam y Paulina Rubio.

Leslie Shaw Foto: Instagram

Además, la cantante fue una de las peruanas que asistieron a los Premios Lo Nuestro 2020. Sin embargo, lo que llamó la atención de su participación fue el vestido dorado que lució en la gala, despertando la admiración de la mayoría de medios extranjeros.

En dicho evento, la cantante se codeó con reconocidos artistas como Natti Natacha, Daddy Yankee, Zion & Lennox, y Pedro Capó. Además, logró tomarse una foto con el reconocido Dj japonés Steve Aoki.