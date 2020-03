Redacción

Condenado. El tribunal penal de Nueva York sentenció al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein de 67 años a 23 años de prisión por agresión sexual criminal en primer grado contra la exasistente de producción Mimi Haley, en 2006, cuando la forzó a practicarle sexo oral, y una violación en tercer grado (que no requiere uso de la fuerza) a la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

PUEDES VER Harvey Weinstein: exactriz contó que el productor la presionó para mantener un trío sexual

Por el primer delito ha sido sentenciado a 20 años y por el segundo a otros tres. No obstante, los miembros del jurado lo absolvieron de los dos delitos más graves a los que se enfrentaba (agresión sexual y violación en primer grado), que le habrían podido acarrear cadena perpetua.

La sentencia pronunciada por el juez James Burke ha sido considerada como severa dado que el productor enfrentaba una pena mínima de 5 años y una máxima de 29, por lo que significa una gran victoria para MeToo, movimiento que nació tras las decenas de denuncias por agresión y acoso sexual contra el magnate de Hollywood.

PUEDES VER Harvey Weinstein gozaría de lujos en prisión, según medio estadounidense

El caso explotó en octubre del 2017 cuando el periódico estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje en el que se detallaban acusaciones contra Weinstein que se remontaban a décadas atrás. El escándalo derivó en un movimiento global en el que miles de mujeres de todo el mundo denunciaron acoso sexual de parte de personajes de la política, el entretenimiento, deporte y más que usaron su poder para abusar de mujeres.

“Si Harvey Weinstein no hubiera sido condenado por este jurado, habría sucedido una y otra vez. Me alivia que ahora sepa que no está por encima de la ley. Me alivia que haya mujeres más seguras porque él no está”, declaró Mimi Haley a la salida de la corte.

PUEDES VER Oficiales temen que Harvey Weinstein se suicide en prisión tras recibir condena por violación sexual [VIDEO]

Haley y las otras cinco mujeres que testificaron contra Weinstein en su juicio, Mann, la actriz Annabella Sciorra y tres testigos, entre ellos, la actriz Rosie Pérez, entró con ellos y se sentó en la segunda fila.

Antes de oír su sentencia y lejos de mostrar arrepentimiento, Harvey Weinstein declaró: “Estoy completamente confundido, siento remordimiento por todos los hombres que están atravesando esta pelea. Fui el primer ejemplo y ahora hay miles de hombres acusados. Estoy preocupado por este país”.