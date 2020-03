Harvey Weinstein fue hospitalizado tras ser condenado a 23 años de prisión

El último miércoles, Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión por haber acosado y violado sexualmente a decenas de mujeres durante todo el tiempo que se desempeñó como un afamado productor de Hollywood.

Tras darse a conocer el veredicto final contra el exdueño de Miramax, el nuevo convicto fue trasladado al hospital Bellevue en Nueva Yok tras sufrir severos dolores en el pecho.

Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión.

El representante de Harvey Weinstein, Juda Engelmayer, confirmó la noticia y explicó al diario USA Today que el personal de la cárcel Rikers decidió que el exproductor regresara al hospital tras presentar dolencias cerca al corazón.

“Será evaluado y probablemente se quedará toda la noche. Apreciamos el cuidado y la preocupación de los oficiales y los empleados del Departamento de Correcciones”, dijo Engelmayer a la publicación.

Harvey Weinstein aceptó sus delitos.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que Harvey Weinstein es internado de emergencia. El pasado 24 de febrero, el hombre ingresó al hospital tras presentar alta presión y problemas en el corazón.

Harvey Weinstein: Rose McGowan, la actriz que se animó a denunciarlo

Rose McGowan fue una de las primeras actrices en contar que Harvey Weinstein la violó cuando ella recién ingresaba al mundo de la actuación.

Según relató en su libro Brave, McGowan fue atacada sexualmente tras una invitación a cenar por parte del exproductor.

“Me sentí muy sucia. Me habían violado y estaba triste hasta en lo más profundo de mi ser. Me quedé pensando en cómo había estado sentado detrás de mí en el cine la noche antes de que sucediera (la violación). Eso hizo, no como que fuera mi responsabilidad exactamente, pero como si hubiera tenido algo que ver (...) Eso me hizo sentir incluso más enferma y sucia”, escribió.