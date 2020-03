El espectáculo de la mítica banda de rock Guns N’ Roses fue cancelado. Así lo dio a conocer el rector de la UNMSM, Orestes Cachay Boza, en declaraciones a Canal N. La agrupación estadounidense se iba a presentar este 24 de marzo en el estadio de la mencionada casa de estudios.

Ensayos de los Guns'n'Roses. Foto: Facebook One Entertainment

Del mismo modo, el presidente Martín Vizcarra ha dado la orden de suspender los eventos públicos que alberguen más de 300 personas.

Por su parte, la productora que trae a los intérpretes de “Welcome to the jungle”, One Entertainment, no se ha manifestado hasta el momento, siendo su última publicación este miércoles 11, donde aseguraban que la banda se encontraba ensayando para el concierto.