Guns N’ Roses es otra de las bandas musicales afectadas por el coronavirus a nivel laboral. Acaba de anotar la primera cancelación de uno de sus conciertos debido a la pandemia. Se trata del espectáculo que la agrupación norteamericana tenía pactada para el próximo miércoles 18 de marzo en el Estadio Ricardo Saprissa de Costa Rica. Pese a la difícil situación que viene generando la enfermedad en varios países del mundo, los rockeros han tomado todo con mucho humor.

Por medio de Instagram, Guns N’ Roses causó revuelo con un post relacionado con el virus surgido en China. Se trata de la icónica tapa del disco Appetite for destruction (Apetito por a destrucción), que contiene una cruz y las imágenes de cada uno de los integrantes de la banda, pero esta vez todos los rostros están protegidos con mascarillas y el título del single fue cambiado por Appetite for vaccination (Apetito por vacunación), en clara referencia al pánico desatado por el virus.

A pesar de la broma que Guns N’ Roses publicó en su red social, sus seguidores se han tomado las noticias en serio y manifestaron su preocupación por el peligro de cancelación que corren las demás fechas de la gira.

Foto captura: Guns N' Roses Instagram

"¡Por favor díganme que vendrán a Argentina!, “espero que no cancelen, se supone que nos veremos en Toronto en julio”, “por favor vengan a Colombia, los estoy esperando muchos años”, “voy a estar muy enojado si ustedes no actúan en agosto”, fueron algunos de los mensajes de los fans.

Cabe recordar que Perú está incluido en la gira Not In This Lifetime de la banda y la fecha programada es 24 de marzo en el Estadio de San Marcos.