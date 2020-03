Naomi Campbell ha sorprendido a propios y extraños por su manera de protegerse del coronavirus, enfermedad que nació en China y que acaba de ser declarada como pandemia.

La modelo británica mostró a sus 8 millones de seguidores de Instagram su manera exagerada de salir a la calle, aeropuerto o cualquier lugar.

Naomi Campbell, quien a mediados de febrero alborotó al mundo por su osado topless, publicó una serie de fotos de cómo vive día a día tras el anuncio del coronavirus en todo el mundo.

En las imágenes, la top model aparece posando con gafas protectoras, guantes de látex y una máscara. Muchos de los usuarios reaccionaron a esto y señalaron que es una exageración tomar dicha medida, porque lo único que ocasionará es la histeria colectiva.

“La seguridad es lo primero”, escribió Naomi para acompañar las imágenes, que consiguió más de 400 000 reacciones en Instagram, incluyendo la de Jennifer Aniston.

Cabe mencionar que la británica no es la única que ha tomado medidas extremas. Selena Gomez , Gwyneth Paltrow y Bella Hadid empezaron a usar mascarillas en las calles y aeropuertos.

Naomi Campbell: usuarios critican a la modelo

Tras la publicación de las fotos de su atuendo para no contraer el coronavirus, algunos seguidores de Naomi Campbell cuestionaron su exageración.

“Querida, si no estás enferma, no es necesario cubrir todo tu cuerpo así”, “morirás algún día... eso es un hecho. Con o sin corona... belleza ‘atemporal’”, “realmente te amo, pero parece que estás tratando de hacer algo divertido con eso. La gente está muriendo, luchando... y usted como filántropa no debe tomar esto a la ligera”.

Sin embargo, otros fans la felicitaron por las medidas que tomó: “No espera menos de ti”, “grandiosa”, "la higiene viajante”.