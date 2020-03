En la reciente edición del programa América Hoy, el cantante de cumbia John Kelvin declaró que no encuentra lugares para comer en Florencia, Italia. “Eran cerca de las ocho de la noche y quise salir a comer algo, un café y no encontraba absolutamente nada. He caminado cuadra tras cuadra”.

El artista también recalcó el peligro que vive en la ciudad. “No hay mucha gente transitando, es peligroso porque si te para la policía, pueden pasar dos cosas, o te interviene, te piden tus documentos y te dicen que te dirijas a tu domicilio o te pueden llevar y te detienen”, declaró el artista.

“¿Ustedes creen que voy a poder aguantar hasta el cuatro de abril?”, comentó mortificado el cantante para el programa.

Como se sabe, John Kelvin se encuentra en cuarentena en Italia debido a que no puede salir a otro país por el peligro de la propagación del coronavirus. Si es que el cantante desacata esa orden, puede ir preso por tres meses.

John Kelvin declara en exclusiva desde la cuarentena en Italia. Foto: Captura.

Cuando Ethel Pozo, la conductora del programa le preguntó por qué quiere volver con tanta insistencia a Japón, ya que existe mucho riesgo de contagio, Kelvin respondió que en dicha nación la situación no es como en Italia, sino que todo funciona normalmente y tiene una fecha que cumplir tras un contrato firmado.

Además, los presentadores del espacio televisivo le recalcaron que si vuelve a Lima quedaría en cuarentena, tras la última disposición del gobierno.

Por último, aclaró que ni él ni su grupo presenta alguno de los síntomas del coronavirus.