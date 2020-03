​Brenda Carvalho, lleva en nuestro país más de quince años, tiempo en que ha sabido mantenerse vigente, incursionando en diversos campos del espectáculo. Pero donde se siente como pez en el agua es en el baile, aunque tampoco su paso por los realities de competencia: Combate y Esto es Guerra, pasaron desapercibidos.

Ahora, la locuaz brasileña comparte su tiempo con dos espectáculos: Exporto Brasil y su grupo infantil. “La música y el baile está en mis venas. Yo amo bailar, es parte de mi vida”, nos dice en un alto de la inauguración de Happyland en el Mall Aventura Santa Anita. “Acá hay juegos para niños y retos de extremos para los más grandes”, nos dice sin descartar un reentré a ‘Esto es Guerra’. “No le he cerrado las puertas a los realities, solo que me di un tiempo debido a una lesión que tuve. Entonces, me dediqué a reforzar mis shows. Trabajo bastante y soy feliz. Me gusta ver cumplido mis sueños”, dijo la pareja de exfutbolista Julinho.

¿Y cómo está viviendo el coronavirus? Carvalho dice que gracias a Dios en Brasil, no tiene familia ni amigos con síntomas, pero sí recomendó tomar al pie de la letra todas las recomendaciones de los especialistas. “Hay que estar bien alimentados, así podremos evitar estar vulnerables ante cualquier contagio. En mi caso particular, tomo un te que me preparo con cebolla, kión y limón, es muy recomendable. Además, me lavo las manos siempre y uso gel. Hay que tomar las cosas con calma, pero siempre previniendo".

Al preguntarle cómo está manejando el tema de sus presentaciones, que en su mayoría son de asistencia masiva, señaló que “hay que estar muy atentos y hacer caso a las ordenanzas de las autoridades. Yo estoy conversando siempre con quienes nos invitan a ofrecer un